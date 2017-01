Diego Luna protagonista del nuovo Scarface?

Nella sua terza versione, dopo quella del 1932 di Howard Hawks e quella ancora più celebre di Brian De Palma del 1983, il protagonista di Scarface potrebbe avere il volto di Diego Luna.

Secondo quando riporta Variety, il nuovo remake del celebre gangster movie, la cui sceneggiatura è stata inizialmente scritta da David Ayer e Jonathan Herman e poi riscritta da Terence Winter (Boardwalk Empire), vedrebbe dunque il protagonista del recente Rogue One nei panni che furono di Paul Muni e di Al Pacino.

Sempre secondo Variety, la produzione sarebbe alla ricerca di un nuovo regista dopo l'abbandono di Antoine Fuqua, dovuto all'impegno con la Sony per il sequel di The Equalizer con Denzel Washington, la cui uscita è prevista per il mese di settembre 2018.

Di sicuro è che il nuovo Scarface dovrebbe entrare in produzione a breve, sempre che si riesca a trovare chi fare sedere dietro la macchina da presa.