News Cinema

Dieci piccoli indiani: in preparazione una nuova versione del classico di Agatha Christie

Antonio Bracco di 12 febbraio 2020 20

And The There Were None, titolo originale del romanzo Dieci piccoli indiani scritto da Agatha Christie, arriverà al cinema in una nuova versione che manterrà l'ambientazione originale del 1939.

C'è stato Assassinio sull'Orient Express (2017) ed è in arrivo Assassinio sul Nilo (26 novembre 2020), entrambi con Kenneth Branagh alla regia oltre che nel ruolo del detective Hercules Poirot. È un periodo florido per i misteri da risolvere, come ha dimostrato il successo di Cena con delitto - Knives Out, anche lui debitore nei confronti della regina della letteratura di genere Agatha Christie, i cui romanzi gialli continuano ad essere adattati per il grande e il piccolo schermo. Dieci piccoli indiani (la foto in alto è tratta dalla mini serie del 2015), celeberrimo titolo della sua bibliografia, è oggetto di una nuova rivisitazione che verrà realizzata da 20th Century Studios con il produttore Shawn Levy (nonché regista di Free Guy e di vari episodi di Stranger Things) e la Christie Estate che gestisce l'eredità letteraria della scrittrice. Le notizie su questo nuovo adattamento riferiscono di un taglio originale sulla storia, la cui ambientazione rimane però fedele a quella del libro con i personaggi invitati a trascorrere qualche giorno su un'isola nel 1939. Sarà la Disney a distribuire il film e, a quanto pare, non c'è nessun collegamento con i sopracitati film degli assassani inzialmente prodotti da 20th Century Fox. Gli sceneggiatori incaricati di scrivere la nuova versione di Dieci piccoli indiani sono Anna Waterhouse e Joe Shrapnel, giù autori dei copioni di Seberg e La conseguenza.

di Antonio Bracco Giornalista cinematografico

Copywriter e autore di format TV/Web