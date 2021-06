Die In A Gunfight: Alexandra Daddario nel trailer di una storia di amore e pistole alla Romeo e Giulietta

News Cinema

Insieme a Diego Boneta, Alexandra Daddario capitana il cast di Die in a Gunfight, una versione aggiornata, indiavolata e pulp di Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Ecco il trailer.

Sono tante le varianti cinematografiche della tragedia shakespeariana "Romeo e Giulietta", e una delle più interessanti ci sembra Die In A Gunfight, una love-story che contiene anche calci, pugni e soprattutto colpi di pistola, insomma la giusta dose di azione.

Die In A Gunfight vede protagonisti Alexandra Daddario e Diego Boneta, che si amano nonostante le loro famiglie si detestino cordialmente. Il film è diretto da un certo Collin Schiffli e del numeroso cast fanno parte Justin Chatwin, Wade Allain-Marcus, Billy Crudup, Emmanuelle Chriqui e Travis Fimmel.

Di Die In A Gunfight è appena stato diffuso il trailer, che sembra annunciare un film ritmato, ben girato e dall'ottima fotografia. Da apprezzare anche inserti di animazione e un pizzico di bianco e nero. Eccolo, insieme alla sinossi ufficiale del film, che negli States esce in sala e on demand il 16 luglio:

In Die in a Gunfight, Mary (Alexandra Daddario) e Ben (Diego Boneta) sono le sfortunate pecore nere di due potenti famiglie che si danno battaglia da secoli e stanno per ricominciare una relazione dopo essere stati separati per tanti anni. Il loro amore proibito innescherà un conflitto a cui prenderanno parte Mukul (Wade Allain-Marcus), che è l'amico del cuore di Ben e gli deve la vita, Terrence (Justin Chatwin), che desidera proteggere Mary ma poi si trasforma in uno stalker, Wayne (Travis Fimmel), un sicario australiano dalla mente aperta e con un suo codice morale e la sua vivace fidanzata Barbie (Emmanuelle Chriqui). Mentre volano pugni e proiettili, diventa chiaro che le gioie violente avranno fini violente.

Alexandra Daddario la vedremo presto nel film sulla pandemia Songbird, in cui recita al fianco di KJ Apa, l'Archie Andrews di Riverdale. Diego Boneta, invece, lo ricordiamo in Rock of Ages e nella serie tv Scream Girls.