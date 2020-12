Die Hard, Charlize Theron risponde a chi l'aspetta in un reboot

News Cinema

Charlize Theron risponde ai fan che hanno cominciato a sognarla al posto di Bruce Willis in Die Hard, in una missione molto specifica. Ecco la sua risposta.

Se state per rivedere l'alternativo film natalizio per eccellenza, Die Hard - Trappola di cristallo, sappiate che i fan di Charlize Theron, dopo averla ammirata all'opera in versione "badass" anche nell'ultimo The Old Guard, prossimamente in Atomica Bionda 2, l'hanno proposta per un suo remake / reboot, anche ideale, non necessariamente usando lo stesso marchio: Charlize ha risposto alla precisa proposta, che la vedeva al salvataggio di sua moglie, nel remake immaginato interpretato da Aisha Tyler. Ma com'è nata questa divertita provocazione? Leggi anche Charlize Theron omaggia i Depeche Mode, "colonna sonora della mia adolescenza"

Charlize Theron al salvataggio di Aisha Tyler in un reboot di Die Hard? La risposta delle attrici.

Uno dei tweet che hanno avviato il gioco contestava con ironia il fatto che le relazioni omosessuali siano stati sdoganate in una commedia natalizia come Happiest Season con Kristen Stewart e Mackenzie Davis, ma quando si parla di "classici di Natale" ci sono film ancora off-limits... come Die Hard! Oltretutto Charlize Theron ha già interpretato un'eroina d'azione omosessuale in Atomica Bionda (comprensiva di scena erotica con Sofia Boutella), quindi la sua risposta su Twitter è stata prevedibilmente priva di giri di parole: "Dove devo firmare?"





Where do I sign https://t.co/nO47Bj28CN — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 8, 2020

Chiamata in causa, Aisha Tyler, star di Criminal Minds (ma anche una delle voci originali di Archer), fa intuire che non si farebbe pregare, anzi. "Dove devo cofirmare?" Secondo voi funzionerebbe?