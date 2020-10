Die Hard: Bruce Willis torna in azione in un corto... per una pubblicità di batterie da auto! Il video

News Cinema

Dopo il tease di Rumer Willis i fan speravano che #diehardisback significasse un ritorno di Bruce Willis nei panni di John McClane e così è stato, ma per una pubblicità.

La prima a pubblicare la notizia #diehardisback è stata Rumer Willis, la figlia di Bruce Willis, che ha interpretato uno dei suoi personaggi più amati, John McClane, nel franchise di Die Hard per 5 volte, a partire da Trappola di cristallo del 1988 fino all'ultimo del 2013. Stavolta si tratta, però, di un ritorno particolare.

È vero che McClane è tornato, ma solo per il commercial di una marca americana di batterie per auto, andato in onda durante la partita della National League tra i Los Angeles Rams e i San Francisco 48ers.

Nel breve film, realizzato secondo tutti i crismi dell'action, vede il nostro eroe in missione per comprare una nuova batteria per l'auto dopo esser rimasto an piedi. Non manca niente nel cortometraggio, incluse le apparizioni di alcuni dei suoi complici nel franchise, come l'autista di limousine Argyle (De'voreaux White) e lo specialista informatico del primo film Theo (Clarence Gilyard Jr.).

In ogni caso è sempre un grande piacere ritrovare Bruce Willis in azione.