Die Hard 6 ha un titolo essenziale: McClane

La saga di Die Hard non è finita qui. Da tempo di parla del nuovo e sesto episodio che fino a ieri aveva il titolo provvisorio di Die Hard - Year One. Il produttore Lorenzo di Bonaventura, offrendo un aggiornamento del progetto al magazine Empire, fa sapere che il titolo definitivo è McClane. Definitivo come lo è il personaggio, quell'ormai iconico John McClane che nel 1988 trasformò Bruce Willis da attore brillante a star del cinema action. Die Hard, o Trappola di cristallo come fu titolato all'epoca, è un film epocale che ha smontato la figura dell'eroe muscolo degli anni 80, convincendo il pubblico che per salvare un gruppo di ostaggi intrappolati da terroristi stranieri in un grattacielo poteva bastare un poliziotto in licenza, coraggioso, creativo e con molto autoironia.

Con un primo capitolo così dirompente, è stata dura per i sequel tenere il passo. C'era bisogno di un sesto film dopo i non esaltanti ultimi episodi? E per di più un prequel in cui, oltre al 60enne John McClane di Bruce Willis, ci sarà una versione più giovane del personaggio? A parte il discorso economico, di Bonventura la mette in questi termini: "Ogni action hero ha la sua origin story. Ci sono Batman Begins, c'è Casino Royale per James Bond e per John McClane c'è il 1976 quando era una matricola e cercava di guadagnarsi il distintivo da poliziotto di New York". Lo script del film è basato sul fumetto Die Hard - Year One, ma il film seguirà in parti uguali sia il giovane McClane (ancora senza interprete) sia il vecchio McClane ai giorni nostri. Il regista è Len Wiseman, il quale ha già diretto il quarto film Die Hard - Vivere o morire.