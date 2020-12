Dickens - L'uomo che inventò il Natale: il film da vedere e commentare insieme venerdì 25 dicembre con SimulWatch

News Cinema

Dickens - L'uomo che inventò il Natale è una divertente incursione nella vita e nella mente del grande scrittore Charles Dickens quando creò la favola natalizia per eccellenza. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 25 dicembre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 25 dicembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film biografico su colui che ha scritto il racconto natalizio per eccellenza. Il film Dickens: L'uomo che inventò il Natale è un adattamento del romanzo biografico del 2008 di Les Standiford intitolato The Man Who Invented Christmas: How Charles Dickens's A Christmas Carol Rescued His Career and Revived Our Holiday Spirits. L'autore ha deciso di scrivere questo libro dopo aver scoperto che il celebre racconto Canto di Natale di Charles Dickens ( in originale A Christmas Carol) aveva rischiato di non essere pubblicato, tant'è che Dickens stesso dovette autopubblicarsi. Nelle sue ricerche, Standiford non trovò alcun testo che narrasse tale evento e decise così di scriverne uno di suo pugno, con particolare attenzione al processo creativo che ha portato alla nascita di uno dei capolavori dello scrittore inglese.

L'appuntamento per vedere tutti Dickens: L'uomo che inventò il Natale e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 18 dicembre alle 21:30.

Preda del blocco dello scrittore, un giovane Charles Dickens (Dan Stevens) si ritrova nella Londra vittoriana al verde a causa sue abitudini stravaganti e delle richieste della sua numerosa famiglia. Reduce dal fallimento di ben tre romanzi, sbeffeggiato dai vicini e rifiutato dagli editori, con un colpo da maestro Dickens trae ispirazione dalla pagina immacolata che lo spaventa e inizia a scrivere di tetti imbiancati e alberi di Natale. Isolandosi dal mondo, si mette all'opera tra i contrattempi della famiglia e del padre (Jonathan Pryce). In sole sei settimane gli ambienti si popolano di anziani in camicia da notte e fluttuanti ospiti indesiderati, la storia di A Christmas Carol prende vita insieme al suo avaro protagonista Ebenezer Scrooge (Christopher Plummer).



Dickens: L'uomo che inventò il Natale: Il trailer italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.