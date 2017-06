Diane Kruger nel cast del nuovo film di Robert Zemeckis

Diane Kruger è entrata nel cast del nuovo film di Robert Zemeckis, reduce da Allied. Come sapevamo, il nuovo lavoro dell'artista americano è ispirato al documentario Marwencol di Jeff Malmberg, datato 2010. Protagonista dell'adattamento in forma di fiction sarà Steve Carell, nei panni di un uomo che finisce in coma dopo essere stato aggredito da cinque adolescenti. Al suo risveglio, non ricorda più nulla, nè famiglia nè amici: inizialmente a scopo terapeutico, comincia a costruire un modellino di un villaggio belga degli anni Quaranta, appunto Marwencol, dove fa agire repliche di se stesso e di chi lo circonda. Un gioco quasi infantile che lo catapulta in un mondo di fantasia, un vero rifugio.





Diane Kruger interpreterà Deja Thoris, una strega del villaggio nel mondo di fantasia creato dalla mente traumatizzata dell'uomo. Zemeckis ha scritto la sceneggiatura con Caroline Thompson, autrice di classici burtoniani come Edward Mani di Forbice e Nightmare Before Christman.