Diane Kruger ed Eric Bana insieme nel film di spionaggio The Operative

Diane Kruger (Bastardi senza gloria) ed Eric Bana (Hulk) saranno protagonisti del thriller di spionaggio The Operative, il quale sarà diretto dal regista Yuval Adler (Bethlehem).

Al centro della vicenda ci sarà una spia solitaria (Kruger) che viene assunta dal servizio segreto israeliano, il Mossad, per recarsi a Teheran sotto falsa identità per poi ritrovarsi coinvolta in un triangolo molto pericoloso composto anche dal suo agente di riferimento (Bana) e dal soggetto che i due devono spiare.

La sceneggiatura di The Operative, scritta dallo stesso Adler, è l'adattamento del best-seller The English Teacher, scritto dall'ex-agente operativo israeliano Yiftach Reicher Atir. Per quanto riguarda le vendite internazionali della produzione, il prossimo e imminente Festival di Berlino sarà il primo mercato ad ospitarle.

Diane Kruger è stata recentemente acclamatissima protagonista di Oltre la notte di Fatih Akin. Eric Bana invece è già stato un agente del Mossad in uno dei film più cupi di Steven Spielberg, Munich. Recentemente lo abbiamo invece apprezzato in King Arthur, sfortunato ma possente colossal diretto da Guy Ritchie in cui interpretava il padre del leggendario eroe protagonista.