Diana Rigg, Tom Felton, Ian Hart e... il cadavere di Hitler sotto attacco nel thriller Burial

Il regista inglese Ben Parker dirige Diana Rigg, Ian Hart e Tom Felton in Burial, un thriller incentrato sul trasporto del cadavere di Adolf Hitler da Berlino a Mosca.

Sembra interessante la storia di Burial, un thriller incentrato sulle spoglie di Adolf Hitler, morto suicida nel bunker di Berlino. Nella finzione, Diana Rigg, Tom Felton, Ian Hart, Niamh Algar e Tom Glynn-Carney, durante gli ultimi giorni della seconda guerra mondiale, hanno a che fare col trasporto del cadavere del dittatore a Mosca, per consegnarlo a Stalin.

Strada facendo, mentre trasportano il macabro carico, vengono attaccati da un gruppo di Wehrwolf, membri della resistenza nazista e uccisi uno ad uno. Il gruppo sovietico è agli ordini dell'agente del servizio segreto Brana Vasilyeva (Algar), che insieme ai sopravvissuti deve assicurarsi che il prezioso carico non finisca nelle mani dei nazisti e venga seppellito per sempre per nascondere la verità.

Stalin ordinò il trasporto delle spoglie carbonizzate di Hitler a Mosca, dove furono sottoposte ad autopsia che ne confermarono l'identità, nonostante le leggende diffusesi in seguito, come sempre accade, sulla sua sopravvivenza e fuga. In realtà nel 1970 tutti i cadaveri rinvenuti nel bunker, tra cui quelli di Eva Braun, della famiglia Goebbels e dei cani del dittatore, vennero riesumati per ordine del KGB e distrutti definitivamente per evitare che il luogo di sepoltura - nei pressi di Magdeburgo - diventasse meta di nostalgici nazisti.

Non sappiamo se l'attacco al convoglio che trasportava il cadavere di Hitler sia davvero avvenuto, ma potrebbe uscirne un film davvero interessante. La regia e la sceneggiatura sono di Ben Parker - autore nel 2016 del film The Chamber - e le riprese si svolgeranno in Estonia verso la fine di quest'anno (coronavirus permettendo).