Diana Rigg e Terence Stamp in Last Night in Soho di Edgar Wright

Incuriosisce sempre più il nuovo film di Edgar Wright, il thriller psicologico Last Night in Soho, che ha appena aggiunto al cast due attori gloriosi e veterani come Dame Diana Rigg (l'Emma Peel di Agente Speciale, che è stata di recente Lady Olenna nel Trono di spade) e Terence Stamp (icona degli anni Sessanta e indimenticabile interprete di Toby Dammit di Fellini e Teorema di Pasolini, ma anche di Star Wars: La minaccia fantasma e del cult Priscilla - La regina del deserto). I due attori sono entrambi ottantenni e sono due autentiche gemme del cinema inglese, come lo è Rita Tushingham, anch'essa nel cast, che di anni ne ha 77 e che ha interpretato tra gli altri Il dottor Zivago e Non tutti ce l'hanno di Richard Lester.

Della trama non si sa ancora niente, ma già ci piace l'affiancamento di questi anziani attori alla giovane protagonista Ania Taylor-Joy. Edgar Wright oltre ad essere un musicofilo è anche un grande cinefilo e chissà che ruoli si sarà inventato per il suo bel cast.

Nel film ci sono anche Michael Ajao, Synnøve Karlsen, Thomasin Harcourt McKenzie e Matt Smith. Wright ha co-sceneggiato il film con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful). Le riprese sono già iniziate, ovviamente a Soho.