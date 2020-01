Diamanti grezzi - Uncut Gems: il trailer del film con Adam Sandler diretto dai fratelli Safdie presto su Netflix

News Cinema

Uno dei film più acclamati degli ultimi mesi negli States, che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 31 gennaio.

Negli Stati Uniti, dopo una prima mondiale al festival di Telluride in agosto, è uscito nelle sale in dicembre, incassando fino a oggi poco meno di quaranta milioni di dollari, cifra di tutto rispetto per una produzione indipendente. Ancora più del pubblico, è impazzita la critica, lì in patria e anche altrove: su Rotten Tomatoes ha il 92% di recensioni positive, e ha già portato a casa una vagonata di nomination e premi, finendo anche con l'essere considerato uno dei più papapili per le imminenti candidature ai premi Oscar.

Il titolo del film è Uncut Gems, che in Italia diventa Diamanti grezzi, è diretto da Josh e Benny Safdie (quelli del Good Time con Robert Pattinson) e vede protagonista assoluto uno straordinario Adam Sandler, che ancora una volta dimostra di saper essere, quando vuole, un grande attore (quasi scontata per lui a questo giro la nomination all'Oscar).

Nel film Sandler è Howard, un gioielliere ebreo del Diamond District di New York con una passione a dir poco esagerata per le scommesse, che in buona sostanza passa tutto il film a muoversi freneticamente per aggirare creditori, trovare nuovi soldi, piazzare nuove scommesse, accontentare moglie, figli e amante, il tutto attraverso un piano complicatissimo che prevede la vendita all'asta di alcuni opali grezzi provenienti dall'Etiopia e il coinvolgimento di Kevin Garnett, leggendaria ala grande dei Boston Celtics.

Diamanti grezzi è davvero una bomba, fidatevi, e sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 31 gennaio.

