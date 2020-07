Diamanti Grezzi: tutte le F-Bomb di Adam Sandler in un unico video

Diamanti grezzi è un film bellissimo. Uno dei più visti su Netflix in tutto il mondo.

Ed è il film posizionato al quarto posto di quella particolare classifica che conteggia il numero di quelle che gli americani chiamano "F-Bombs", ovvero il pronunciamento della parola "fuck" e di ogni sua declinazione.

Nel film diretto dai fratelli Safdie, Adam Sandler è protagonista di un'interpretazione sontuosa nei panni di Howard Ratner, gioielliere newyorchese fedifrago e scommettitore incallito, che invece di fronteggiare i debiti che ha con gli strozzini scommette sempre di più, in un frenetico susseguirsi di eventi complicati e drammatici che sembrano andare sempre più fuori controllo. E Howard si agita, si muove, si esalta, si preoccupa. E impreca.

Tantissimo.

Leggi anche La recensione di Diamanti Grezzi Adam Sandler trionfa agli Independent Spirit Awards

Le F-Bomb di Diamanti Grezzi sono 560, superate solo dalle 935 di un film canadese intitolato Swearnet: the Movie, da un documentario che si intitola proprio Fuck, che ne piazza 857, e da The Wolf of Wall Street di Scorsese, che si ferma a quota 569.

Questo video postato su Twitter da Netflix Films è un supercut che condensa tutti e 560 i fuck e derivati di Diamanti Grezzi in quattro minuti e 6 secondi.

Provare per credere.

UNCUT GEMS has the 4th most F-bombs in movie history, and yes before you ask, here's all 560 of them pic.twitter.com/sPJj0Ax1Nt