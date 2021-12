Diabolik sulla Mole Antonelliana: lo spettacolare videomapping a Torino per il film in arrivo il 16 dicembre

News Cinema

Rai Cinema e 01 Distribution, insieme al Museo del Cinema e alla Città di Torino, hanno scelto una strategia di forte impatto visivo per la promozione di Diabolik.

Fino al 16 dicembre, giorno di uscita nei cinema, le immagini del film Diabolik daranno una nuova veste alla cupola della Mole Antonelliana. In collaborazione con la Città di Torino e il Museo del Cinema, che ha la sua sede all'interno del monumento, Rai Cinema e 01 Distribution hanno scelto di diffondere luci e mistero sul capoluogo piemontese per promuovere il film dei Manetti bros. tratto, come ben sappiamo, dal celebre fumetto delle sorelle Giussani.

"Una spettacolare forma di comunicazione dinamica e innovativa che si addice al nostro Diabolik e al pubblico in attesa di vederlo in azione" dice Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, "immagini che colpiscono per la loro bellezza e unicità, proiettate sulla grandezza della cupola della Mole, con un risultato particolarmente efficace. In perfetta sinergia con il Museo del Cinema di Torino, che ospiterà a breve la mostra Diabolik alla Mole, incoraggiamo la capacità di rinnovare i contenuti per promuovere l’esperienza cinematografica nelle più diverse modalità".

"Portare fuori dagli spazi del museo la magia del cinema, proiettando immagini grandiose sui quattro lati della cupola dell’edificio simbolo della Città. Dopo aver ospitato i volti di Sophia Loren e Claudia Cardinale, le immagini di David Cronenberg e lo spettacolo di danza verticale di Luca Tommassini" spiega Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, "adesso è la volta di una nuova esperienza transmediale con Diabolik, il celebre criminale mascherato che si muove tra fumetto, arte, cinema e realtà virtuale. Uno spettacolo immersivo che presenta il cinema in modo innovativo, realizzato grazie a Rai Cinema e Città di Torino".

L'impressionante videomapping che potete vedere nel video qui sotto, è prodotto da Direct2Brain con la direzione artistica di Carlo Alfano e realizzato con la partecipazione tecnica di Acuson e Liquidstone. Grazie all'APP MNC XR è possibile ascoltare la musica sincronizzata con la proiezione sulla Mole.

Diabolik: Diabolik sulla Mole Antonelliana a Torino- HD

Diabolik: la trama e il trailer ufficiale del film