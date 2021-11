Diabolik: Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono Eva Kant e Ginko nei character poster del film

News Cinema

I nuovi character poster di Diabolik ci avvicinano all'uscita del film nei cinema, il 16 dicembre 2021.

È davvero una lunga attesa quella che separa gli spettatori italiani dalla versione cinematografica di Diabolik dei Manetti Bros. Lo è sì, ma ancora per poco. Queste ultime quattro settimane rimanenti prima dell'uscita del film nelle sale, il 16 dicembre, sono destinate a passare veloci per l'ampia scelta di titoli attualmente disponibili in programmazione dei finalmente ritrovati cinema. La curiosità di scoprire quale visione artistica possa aver abbracciato un personaggio che ha fatto la storia del fumetto italiano, è enorme. E senza contare l'interessante cast chiamato a dar vita alla storia. Vedremo Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea interpretare rispettivamente l'antieroe mascherato, l'affascinante Eva Kant e il determinato ispettore Ginko. Per questi ultimi due 01 Distribution, che porterà il film in sala, ha svelato i character poster, concepiti dallo studio creativo dell'agenzia Vertigo.

