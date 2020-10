Diabolik: il primo teaser trailer rivela l'atmosfera del film con Luca Marinelli

News Cinema

Atteso al cinema per il 31 dicembre 2020, Diabolik ci dà un assaggio di come sarà nel primo teaser trailer del film.

Come sappiamo sono i Manetti bros. a dare vita al ladro più affascinante e inafferrabile della storia del fumetto. Diabolik è uno dei titoli italiani più attesi di questa zoppicante stagione cinematografica insieme a Freaks Out e, mentre quest'ultimo è atteso nelle sale il 16 dicembre, l'uscita il film dei Manetti è prevista per il 31 dicembre, entrambi distribuiti da 01 Distribution.

Diabolik è prodotto da Mompracem con Rai Cinema, e in associazione con l’editore Astorina, la casa editrice fondata dalle sorelle Angela e Luciana Giussani che dal 1962 pubblicò per la prima volta le avventure di Diabolik. Il soggetto è scritto dai fratelli Manetti, dallo sceneggiatore Michelangelo La Neve e da Mario Gomboli, direttore della Astorina nonché storico curatore dei soggetti del fumetto.

