Diabolik atto secondo: con un Ginko all'attacco, ma anche innamorato

Torna al cinema il personaggio ideato dalle sorelle Giussani. Ma "non è un sequel", avvertono i Manetti. Ecco cosa registi e interpreti hanno raccontato del film che debutta al cinema il 17 novembre, in oltre 400 copie, con 01 Distribution.

“Diabolik lo consideriamo un personaggio come James Bond, come Batman, come Sherlock Holmes: questo non è un sequel, è un altro film. È un’altra storia di Diabolik”.

Lo dice Marco Manetti, che col fratello Antonio porta nuovamente al cinema il leggendario e amatissimo personaggio dei fumetti ideato dalle sorelle Giussani.

Alla base di Diabolik: Ginko all’attacco! c’è, questa volta, un albo omonimo, “Ginko all’attacco”, appunto. Usato come base per un soggetto che i Manetti hanno scritto con Mario Gomboli di Astorina e che è poi diventato una sceneggiatura che i Bros. hanno scritto con Michelangelo La Neve.

“Siamo stati molto fedeli a quel numero, non abbiamo fatto grandi cambiamenti se non quelli che sono ovvi e necessari nel passaggio dal fumetto al cinema”, dice Antonio Manetti.

“Ci piaceva perché si vedeva la storia attraverso Ginko, ma sentivamo che ci mancava qualcosa”. Quindi la decisione dei Manetti, annunciata da tempo, è stata quella di introdurre in quella storia uno dei personaggi fissi delle storie di Diabolik: Altea, duchessa di Vallenberg, storica fidanzata dell’ispettore ossessionato dalla caccia a Re del Crimine. Altea, che per Antonio Manetti “è la parte intima di Ginko”.

“Nel nostro primo film Diabolik impara ad amare incontrando Eva”, spiega Marco. “Era un essere disumano glaciale, che trovava una donna a lui complementare e che è stata in grado di insegnargli l’amore. Qui invece troviamo un Diabolik che ama, e l’amore tra lui e Eva si contrappone a quello della coppia formata da Ginko e Altea, che sono schiavi delle regole della società, non vogliono rendere pubblica la loro relazione e quindi non possono esprimere il loro amore come fanno i loro rivali”.





“Ginko è una porta chiusa di cui Altea ha le chiavi”, dice Monica Bellucci citando quasi, chissà quanto consapevolmente, il giallo all’italiana del ‘72 di Sergio Martino Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. L’attrice, che ha accettato il ruolo di Altea semplicemente dopo aver visto il trailer del primo Diabolik, anche per via della grande stima che ha detto di provare per i Manetti, ha parlato di Altea come di “una donna in cerca di eccitazione, e di un uomo che non riesce mai ad avere fino in fondo”.

“La grossa novità del film sono le mine antiuomo rappresentate dalla passione sfrenata e clandestina per Altea”, spiega Valerio Mastandrea, interprete del serissimo ispettore Ginko, che in questo film “per la prima volta vacilla e mette in campo, una fragilità suggerita dall’amore”.

Ginko quindi è innamorato, sì, ma anche "determinato più che mai, prigioniero della sua ossessione. Ogni tanto si concede ora d’aria con Altea”, prosegue Mastandrea scusandosi della metafora, “ma poi si rintana sempre nella sua solitudine, con grande senso del dovere”.