Diabolik alias Luca Marinelli in azione nel video character del film

Dopo i video character di Eva Kant/Miriam Leone e di Ginko/Valerio Mastandrea, arriva anche quello di Diabolik/Luca Marinelli. Il film arriva al cinema il 16 dicembre.

Le transizioni tra un'inquadratura e la successiva di questo video lasciano il segno almeno quanto l'astuzia del ladro al quale è dedicato. Dopo quelli di Eva Kant/Miriam Leone e Ginko/Valerio Mastandrea, arriva anche il video character del protagonista Diabolik, interpretato come sappiamo da Luca Marinelli. Potreste aver visto i tre attori ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ma per ammirare là dove è più oppurtuno, ovvero sul grande schermo di una sala cinematografica, dovete attendere fino al 16 dicembre quando il Diabolik firmato dai Manetti Bros. uscirà nelle sale con 01 Distribution.

Il video character di Diabolik alias Luca Marinelli

Un nuovo video promozionale sul film tratto dal celebre fumetto italiano, creato dalle sorelle Giussani, è appena stato diffuso online. Oltre a Marinelli, Leone e Mastandrea nel cast figurano anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio e Claudia Gerini. Qui sotto il video character dedicato al personaggio del titolo, sotto la cui maschera si cela Luca Marinelli.



Diabolik: la trama e il trailer ufficiale del film

La storia del film si ambienta nell'immaginaria città di Clerville alla fine anni '60. Così come nei fumetti, il film segue le avventure di Diabolik, ladro spregiudicato dal volto misterioso, che ha messo a segno l'ennesimo colpo, sfuggendo alla polizia sulla sua splendente Jaguar E-type. A conquistare l'attenzione di Diabolik è la bellissima Eva Kant, un'ereditiera arrivata in città con un gioiello di grande pregio, il famoso diamante rosa. Nel tentativo di rubare la preziosa pietra, Diabolik rimane stregato dalla seducente donna. Questa volta però l'Ispettore Ginko, aiutato dalla sua squadra, ha messo a punto un infallibile piano per intrappolare l'abile ladro.