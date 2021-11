Di più non basta mai: riprese al termine per il nuovo film di Pappi Corsicato

News Cinema

Pappi Corsicato torna al cinema di finzione con Di più non basta mai, di cui sta per terminare le riprese. Il cast e la trama.

Sono ben nove anni che il brillante regista napoletano Pappi Corsicato non fa un film di finzione, dall'epoca de Il volto di un'altra. Nel frattempo ha diretto due bellissimi lungometraggi documentari d'arte, L'arte viva di Julian Schnabel e il recente Pompei. Eros e Mito. Ma proprio oggi arriva la notizia che sta per terminare, sabato 20 novembre, le riprese di un nuovo film, intitolato Di più non basta mai.

Scritto da Pappi Corsicato con Luca Infascelli, Di più non basta mai è prodotto dalla Mompracem dei Manetti Bros. con Rai Cinema, ed è stato girato in cinque settimane tra Roma e Milano.

Di più non basta mai: trama e cast

È la storia di un ragazzo, Toni (Giuseppe Maggio, nella foto con Corsicato), che conduce con la moglie Paola (Margherita Vicario) una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L’incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e costruire una nuova vita realizzando il suo sogno segreto di diventare un artista. Le vite dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro storie.