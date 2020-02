Dexter Fletcher dopo la vita di Elton John resusciterà Il Santo

News Cinema

Il regista di Rocketman riporterà al cinema il personaggio di Simon Templar creato da Leslie Charteris, interpretato da Val Kilmer nel 1997 e in una famosa serie televisiva da Roger Moore.

Dopo il meritato successo di Rocketman, Dexter Fletcher riporterà sul grande schermo in previsione di un futuro franchise Il Santo, The Saint, il personaggio creato nel 1928 dal giallista inglese Leslie Charteris, portato in televisione da sir Roger Moore nella celebre serie Simon Templar e nel 1997 al cinema da Val Kilmer ne Il santo diretto da Phillip Noyce, che andò bene ma non tanto da giustificare un sequel.

Il personaggio nel film era un ladro supertecnologico, mentre nelle pagine degli oltre 50 romanzi di cui è protagonista è una sorta di giustiziere, un moderno Robin Hood che non esita a ricorrere anche all'omicidio per ristabilire la giustizia. In più - cosa ovviamente rimasta nel film - ha molte identità ed è un vero e proprio trasformista, simile in questo al collega francese Arséne Lupin.

La versione di Fletcher ovviamente sarà quella moderna. L'ultima stesura della sceneggiatura è di Seth Grahame-Smith mentre alla produzione per la Paramount ci sono Lorenzo DiBonaventura, Mark Vahradian, Brad Krevoy e - ultimo postumo lavoro - il leggendario produttore Robert Evans.

Dexter Fletcher, dopo decine di interpretazioni - ricordiamo il suo esordio da bambino come Baby Face in Piccoli Gangster di Alan Parker - si è spostato decisamente dietro la macchina da presa, dove se la cava piuttosto bene. Seguiremo attentamente anche questo progetto e siamo soprattutto curiosi di vedere chi avrà il compito di incarnare questo personaggio.