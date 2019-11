Dexter Fletcher dirigerà Renfield, un film sul folle servitore di Dracula

News Cinema

Il regista di Bohemian Rhapsody e Rocketman abbandona nel suo nuovo progetto la musica e porta sullo schermo il personaggio creato da Bram Stoker in una storia di ambientazione contemporanea.

La Universal, la leggendaria "Casa dei Mostri", non ha abbandonato le sue creature, o non del tutto. Sembra che abbia deciso di cambiare il punto di vista con Dracula, portato infinite volte sullo schermo. Sarà infatti Renfield, il folle servitore del conte vampiro, rinchiuso in manicomio, l'oggetto del film omonimo, la cui regia è stata affidata a Dexter Fletcher, stando a quel che riporta Variety.

Dopo due biopic musicali, Bohemian Rhapsody e Rocketman, dunque, Fletcher si immergerà nelle cupe atmosfere create da Bram Stoker, anche se si tratta in questo caso di una storia originale ambientata in epoca contemporanea e scritta da Ryan Ridley, sceneggiatore della serie animata Rick and Morty.

Tornando ai classici mostri, da sempre proprietà dello Studio, la Universal ha aperto la strada a riletture originali delle storie, come dimostra anche la sua collaborazione con Blumhouse per L'uomo invisibile. Di Renfield si sa ancora troppo poco per commentare, ma sulla carta sembra un'idea interessante.

Tra i produttori c'è anche Robert Kirkman, che dai fumetti ha espanso la sua attività prima alle serie tv, come il suo The Walking Dead, poi al cinema, per cui è impegnato anche con un reboot di Un lupo mannaro americano a Londra, al momento in stand-by, dopo le gravi accuse di violenza sessuale a Max Landis, il figlio di John Landis, che avrebbe dovuto dirigerlo.

Come Igor nei film di Frankenstein, il personaggio di Renfield è fondamentale nella storia di Dracula ed è stato interpretato da straordinari caratteristi: nel Dracula di Tod Browning del 1931 era interpretato da Dwight Frye, nel Dracula di Bram Stoker coppoliano era Tom Waits e ricordiamo tra le migliori l'interpretazione dello scrittore, artista e regista Roland Topor nel Nosferatu Principe della notte di Werner Herzog.