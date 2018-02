Dev Patel sarà il protagonista di The Personal History of David Copperfield

Dev Patel, recentemente nominato all'Oscar per Lion, sarà il protagonista del nuovo film di Armando Iannucci The Personal History of David Copperfield, ovviamente basato sul capolavoro letterario semi-autobiografico scritto da Charles Dickens. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista in collaborazione con Simon Blackwell.

Il film sarà un adattamento in chiave più contemporanea del testo originale, con il protagonista che dopo un'infanzia complessa cerca di trovare il proprio posto nel mondo grazie alle sue doti di scrittore. Iannucci negli ultimi anni si è costruito un solido nome lavorando a serie Tv (The Thick of It, Veep) e film (In the Loop, il prossimo spassoso Morto Stalin, se ne fa un altro) improntati per essere chiare satire politiche. Questa versione di David Copperfield potrebbe essere il suo ritorno a prodotto più "serioso", anche se non si esclude di certo un possibile dirottamento della storia verso la sferzata sociale e civile.

Lanciato da The Millionaire di Danny Boyle, Dev Patel si è consacrato in TV grazie a una serie di successo come The Newsroom, creata da Aaron Sorkin. Tra le sue collaborazioni vogliamo ricordare anche quella con M. Night Shyamalan per L'ultimo dominatore dell'aria. Ultimamente lo abbiamo molto apprezzato nei suoi duetti con il grande Jeremy Irons in L'uomo che vide l'infinito.