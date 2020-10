Dev Patel a capo di uno strip club in un film sugli omicidi dei Chippendales

News Cinema

Dev Patel interpreterà, in un film ancora senza titolo, Somen Banerjee, che fondò lo strip club Chippendales e lanciò gli spogliarellisti Chippendales, che andarono incontro a un infausto destino.

Nelle sale da domani nel film di Armando Iannucci La vita straordinaria di David Copperfield, nella parte del protagonista, Dev Patel si accinge a interpretare un ruolo gustosissimo nonché un personaggio realmente esistito. In un film ancora senza titolo, l'attore sarà Steve Banerjee, un indiano arrivato a Los Angeles che negli anni '70 comprò un vecchio locale e lo trasformò nel club di spogliarellisti Chippendales. Gli streapteaser che si esibivano nel night club erano chiamati proprio Chippendales e si distinguevano per il look: torso nudo, polsini e colletto di camicia, e papillon. I Chippendales furono il primo gruppo di spogliarellisti che trasformarono lo streaptease per donne in un vero e proprio business e ottennero il rispetto generale per via della complessità delle loro coreografie. Tornando a Banerjee, trovò un socio perfetto in un certo Paul Snider, che però assassinò la sua fidanzata e poi si suicidò. Più tardi l'uomo fu coinvolto in altre losche vicende, in particolare l'omicidio di alcuni ballerini ed ex ballerini del club e di un coreografo. Il film racconterà tutto questo e ci domandiamo se sarà un nuovo Magic Mike e se sarà drammatico o magari osé al punto giusto.

Il film sui Chippendales è diretto da Craig Gillespie, meglio conosciuto come il regista di Tonya e di Cruella, il film in cui vedremo Emma Stone nei panni di Crudelia Demon. Al momento nessun altro attore al di là di Dev Patel è legato al progetto, né è stata ipotizzata una data d'uscita. Diventato famoso grazie a The Millionaire, Patel si è distinto in Marigold Hotel, Ritorno al Marigold Hotel, L'uomo che vide l'infinito e Lion.