Detroit: il nuovo trailer del film di Kathryn Bigelow

Arriverà nelle sale americane il 4 agosto e da noi entro la fine del 2017 Detroit, il nuovo film di Kathryn Bigelow che segna una nuova collaborazione fra la regista e lo sceneggiatore Mark Boal dopo The Hurt Locker e Zero Dark Thirty.

Con un cast assai numeroso - che comprende, fra gli altri, John Boyega, Will Poulter, John Krasinski, Anthony Mackie, Jack Reynor - il film è incentrato sulle devastanti rivolte razziali che nel 1967 funestarono la città di Detroit. Durate 5 giorni, causarono 43 morti e presero il via quando la polizia fece irruzione in un club senza licenza dove ottantadue afroamericani festeggiavano il ritorno di due loro amici dal Vietnam: le forze dell’ordine arrestarono i presenti, ma fuori dal locale cominciò a radunanrsi una larga folla, e una bottiglia scagliata contro i poliziotti scatenò la ribellione e la violenza.

A sentire gli attori, la lavorazione di Detroit è stata intensa ed entusiasmante. "Lavorare con Kathryn Bigelow è come suonare jazz con Miles Davis" - ha detto per esempio Joseph David-Jones, mentre Nathan Davis Jr. ha dichiarato: "Kahryn Bigelow è un genio. La gente scoppia sempre a ridere quando affermo che per me è una versione femminile di Michael Jackson. Ma io sono un grande fan di Michael Jackson e quando l'ho conosciuta, mi è sembrato che emanasse la stessa adorabile energia".

A deliziare e nello stesso tempo spaventare il cast è stato anche il fatto che nessuno ha ricevuto l'intero copione, perchè era importante che gli interpreti non conoscessero il destino dei propri personaggi per rendere credibile il senso di smarrimento che li caratterizzava per tutta la durata del film.