Detective per caso: arriva al cinema un film davvero coraggioso, ecco una scena in anteprima

Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Massimiliano Bruno, Stefano Fresi, Stella Egitto, Paola Tiziana Cruciani, Mirko Frezza e Lillo, solo per citarne alcuni, hanno deciso di partecipare a un progetto davvero innovativo - quasi rivoluzionario - per il nostro cinema.

In Detective per caso, il film diretto da Giorgio Romano, questi nomi e volti tra i più amati e popolari del cinema italiano affiancano infatti un giovane cast proveniente dall'accademia L'Arte nel Cuore, composto da ragazzi e ragazze normodotati e disabili, non per affrontare le tematiche della disabilità ma per realizzare una vera e propria commedia gialla, brillante e divertente.



Detective per caso, da un'idea di Daniela Alleruzzo, Presidente di L'Arte nel Cuore, una onlus nata con lo scopo di abbattere le barriere nel mondo dello spettacolo, sarà nei cinema come evento speciale per soli due giorni, il 18 e 19 marzo prossimi, distribuito da Medusa. Intanto vene ne mostriamo una scena in anteprima:



La trama ufficiale di Detective per caso:

Giulia è una ragazza brillante, astuta e determinata che non cerca legami sentimentali duraturi e non nasconde la sua passione per i misteri! Soprattutto, le piace scoprire le persone, vedere oltre ciò che mostrano. La sua amicizia con il cugino Piero sarà messa a dura prova dalla storia d’amore tra il ragazzo e Marta, una giovane bellissima ma problematica.

Infatti, ben presto, la situazione precipita a causa sua e Piero verrà coinvolto, suo malgrado, in una rapina i cui risvolti gli apriranno le porte del carcere.

Giulia, che ha sempre sognato di fare la detective da quando era piccola, decide di scoprire lei stessa la verità per dimostrare l’innocenza del cugino a cui nessuno sembra credere.

Per fare questo, trova la forza e ispirazione nel suo personaggio giallo preferito, la Detective Ramona (Claudia Gerini), protagonista di Occhio Privato, la serie più amata da Giulia.

Quando Giulia incontrerà per caso il suo idolo, sarà proprio la sua iconica frase "Niente che una buona indagine non possa risolvere!" a spingerla a investigare, accompagnata dai fedeli amici.

Tra fughe rocambolesche e tragicomiche, momenti toccanti e significativi, la storia, in un crescendo ironico, si risolverà con l’innocenza di Piero e la cattura del vero responsabile.

Una storia coinvolgente e piacevole, che parla di amicizia e di legami familiari che non si disgregano di fronte alle difficoltà ma si rafforzano facendo riaffiorare ciò che si è creduto perso.