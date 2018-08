Destroyer: Nicole Kidman è un po' sgualcita nella prima foto del film

E’ grazie ad Annapurna Pictures, e a Vanity Fair, che oggi possiamo vedere Nicole Kidman nella prima foto ufficiale di Destroyer, thriller diretto dalla regista di Girlfight e Jennifer's Body Karyn Kusama. Il film vede l'attrice australiana nei panni - sgualciti - della detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Erin Bell, che da giovane si infiltra in una gang che ricorda una setta religiosa e che ha scelto come dimora il deserto. Anni dopo, quando il leader della banda riemerge, la donna è costretta ad affrontare i fantasmi del proprio passato e a ricontattare i membri della losca combriccola per catturarne il temibile capo.

Il ruolo è stato impegnativo per Nicole, che ha dovuto sottoporsi a interminabili sedute di trucco, cosa che lei odia, come ha raccontato la stessa Kusama in un'intervista. Sempre la regista, parlando dell'aspetto della Kidman, ha dichiarato: "Abbiamo sempre desiderato che somigliasse a una vera donna di mezza età con un passato scritto sul viso. Volevamo che il suo aspetto fisico risentisse dei danni provocati dal sole, dalla mancanza di sonno, dallo stress e dalla rabbia".

In effetti, osservando bene l’immagine, si vede una Nicole Kidman diversa dal solito, ma comunque bella e dallo sguardo intenso. In Destroyer, a cui la Kusama pensa da ben dieci anni con l'idea di raccontare una certa follia americana, recitano anche Tatiana Maslany, Bradley Whitford e Sebastian Stan. L'uscita USA è prevista per il 25 dicembre.