Destroyer: insieme a Nicole Kidman reciteranno anche Bradley Whitford, Toby Kebbell e Scoot McNairy

Il cast del nuovo thriller di Karyn Kusama intitolato Destroyer diventa sempre più ricco e interessante. Pochi giorni fa avevamo dato notizia che a bordo del progetto erano saliti Tatiana Maslany e Sebastian Stan. Ora si aggiungono anche caratteristi di impatto notevole quali Bradley Whitford (The West Wing), Toby Kebbell (Kong: Skull Island) e Scoot McNairy (The Rover).

Protagonista assoluta di Destroyer sarà Nicole Kidman nei panni di un ex agente di polizia che anni prima si era infiltrata in una banda di criminali situata nel deserto della California, con conseguenze drammatiche. Adesso la donna deve tornare in azione per catturare il capo di quel gruppo che è sbucato fuori dal nulla dopo molto tempo. Per farlo dovrà però mettere in gioco tutte le sue forze, fisiche ma soprattutto mentali.

Le riprese del film cominceranno la prossima settimana a Los Angeles, la sceneggiatura è stata redatta da Phil Hay e Matt Manfredi, che per la Kusama hanno già scritto The Invitation.

Rilanciato dal successo di Get Out, Bradley Whitford sta vivendo un momento di grande vitalità professionale: lo vedremo infatti in The Post di Steven Spielberg, accanto a Tom Hanks e Meryl Streep, e ha appena finito di girare Godzilla: King of Monsters.

Un consiglio per quanto riguarda invece Scoot McNairy: ammirate le sue capacità nel personaggio del poetico sceriffo McNue, uno dei protagonisti della miniserie western Godless, appena arrivata su Netflix.