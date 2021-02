Desperado, Salma Hayek ricorda: "Ho pianto tutto il tempo" durante la scena d'amore con Antonio Banderas

News Cinema

A 25 dall'uscita italiana di Desperado di Robert Rodriguez, Salma Hayek ricorda la traumatica esperienza della scena d'amore con Antonio Banderas nonostante quest'ultimo e il regista siano stati dei gentiluomini.

Ricordate il film Desperado? Usciva al cinema in Italia esattamente 25 anni fa, il 9 febbraio 1996. Per rinfrescarci la memoria, il film è la seconda regia di Robert Rodriguez. Il regista americano di origine messicana aveva esordito nel 1992 con El Mariachi, lo stesso anno dell'esordio di Quentin Tarantino con Le iene. El Mariachi fu uno strepitoso primo film per il regista fai-da-te che aveva praticamente ricoperto tutti i ruoli tecnici arrivando a spendere l'irrisoria cifra di 7 mila dollari. Desperado, prodotto da Columbia Pictures, fu sempre un film a basso costo ma il budget a disposizione salì a 7 milioni di dollari. La cosiddetta Mexico Trilogy di Rodriguez si chiuse nel 2003 con C'era una volta il Messico. Ma, tornando a Desperado, tra le tante sparatorie, esplosioni, la barzelletta di Tarantino e le facce di Buscemi, c'è anche una scena d'amore estremamente sensuale con Salma Hayek e Antonio Banderas.

Desperado: Salma Hayek racconta la traumatizzante scena d'amore del film

Protagonisti di Desperado sono Antonio Banderas (che rileva il ruolo del mariachi da Carlos Gallardo del primo film), il cattivo Bucho interpretato da Joaquin De Almeida, Steve Buscemi e Quentin Tarantino in due ruoli minori, e Salma Hayek. L'attrice è in questi giorni in promozione per il film Bliss (nuovo arrivo su Amazon Prime Video) e nel corso di un'intervista per il podcast Armchair Expert, ha parlato anche della sua carriera arrivando a raccontare l'episodio vissuto sul set di Desperado.

Nella storia del film, il Mariachi e Carolina si innamorano e ciò che accade è più che comprensibile, legittimo e naturale: i due fanno l'amore. "Quella scena non c'era nello script" racconta Salma Hayek, "fu richiesta dai produttori quando videro l'intesa tra me e Antonio". L'attrice ricorda l'intensa serie di provini ai quali aveva partecipato pensando di non riuscire ad ottenere la parte perché c'era in ballo anche Cameron Diaz. Essendo il suo primo vero film hollywoodiano, la Hayek non se la sentiva di esimersi dalle richieste della Columbia Pictures, ma l'idea di girare una scena d'amore nuda la terrorizzava, così chiese che per quel giorno di riprese "bollenti" nessuno della troupe fosse presente, nessuno oltre a Banderas, Rodriguez e sua moglie all'epoca Elizabeth Rodriguez, co-produttrice del film.

"Appena abbiamo iniziato a girare, mi sono messa a piangere... pensavo di non farcela, avevo paura e una delle cose che mi faceva più paura era Antonio, che è stato un gentleman e siamo ancora oggi ottimi amici, ma mi faceva paura per la libertà con cui recitava" continua la Hayek, "per lui era come se fosse niente di che, mentre io non mi ero mai trovata in quella situazione". L'attrice spiega che non riusciva a smettere di piangere, che non voleva togliersi di dosso l'asciugamano che la copriva. Banderas e Rodriguez cercavano di farla rilassare e di farla ridere scherzando e facendo battute, ma "io mi toglievo l'asciugamano, giravamo qualche secondo e poi iniziavo di nuovo a piangere".

Rivedendo la scena in questione che dura esattamente 1 minuto e 2 secondi, si comprendono le soluzioni acrobatiche adottate dal regista al montaggio per farla funzionare, con quel poco di materiale che era riuscito ad avere. Le inquadrature sono molte, quasi interamente strette sui volti o su altri dettagli, come lo sperone che corre sulla pelle. I corpi nudi sono ridotti al minimo, in pochi momenti uniti da dissolvenze incrociate. Il tutto con un'infinità di candele accese intorno e la chitarra elettrica di Carlos Santana a creare la giusta atmosfera.

Salma Hayek aggiunge quanto fosse stato bravo a Rodriguez a parlarle del suo personaggio per farle capire che doveva focalizzare l'attenzione su Carolina e non su se stessa, ma lei continuava a pensare a suo padre e a suo fratello, "quando vedranno il film si sentiranno presi in giro". Alla prima del film, quando erano presenti anche loro, "li avvisati che sarebbero dovuti uscire dalla sala a un certo punto e così hanno fatto. Siamo andati fuori quando gliel'ho detto e siamo rientrati poco dopo. Sono stati molto carini con me".

Nel commento audio presente sull'edizione del 2003 del DVD di Desperado, Robert Rodriguez dice effettivamente che Salma Hayek era nervosa prima di girare quella scena d'amore, senza scendere in ulteriori dettagli se non che c'era un clima scherzoso e la cera delle candele colava sugli attori. Una cosa che non collima con il racconto dell'attrice è che secondo Rodriguez, in quella stanza erano presenti lui, Banderas, la Hayek e il direttore della fotografia Guillermo Navarro invece di sua moglie Elizabeth.