Desideri proibiti: Emilie de Ravin e il giovane modello e karateka Leo Howard nel torbido thriller di Roland Joffé

Il regista di Urla del silenzio e Mission, Roland Joffé, ha firmato nel 2019 un tv movie thriller con Emilie de Ravin e Leo Howard, Desideri proibiti, moderna variazione di noir come La fiamma del peccato e Il postino suona sempre due volte.

Negli anni Ottanta il regista inglese Roland Joffé era sulla cresta dell'onda: nel 1985 venne candidato all'Oscar per la regia del suo primo film, Urla del silenzio, e nel 1987 ottenne un'altra candidatura col secondo, Mission (noto anche per l'indimenticabile colonna sonora di Ennio Morricone). Gli anni passano per tutti e di recente Joffé ha preferito dedicarsi alla tv, con la regia di serie come Texas Rising e Sun Records e tv movie come Desideri probiti (A Lover Scorned in originale, un'amante disprezzata) realizzato nel 2019 per Lifetime.

La storia di Desideri proibiti riecheggia i temi di molti noir, come La fiamma del peccato e Il postino suona sempre due volte (per citare solo i più famosi), ovvero una donna stanca di una storia sentimentale senza più emozione e passione, un amante e un'assicurazione sulla vita, con in più qualche spruzzata di modernità, come un toy boy bisessuale. Brooke è una casalinga disperata, stanca di essere trascurata del marito, che si lascia conquistare dal molto più giovane assicuratore Jake e inizia con lui una relazione bollente. Senza sospettare gli intenti del nuovo partner, la donna si lascia trasportare in un piano criminoso, ma scopre le tendenze sociopatiche dell'uomo e deve essere pronta ad anticiparlo prima di finire essa stessa come vittima.

Gli attori di Desideri probiti

Brooke è interpretata da Emilie de Ravin , la bella attrice australiana nota per il ruolo di Belle nella serie Disney C'era una volta e per quello di Clare in Lost . Emilie ha iniziato a recitare da adolescente e nel 1999, diciottenne, ha debuttato nella serie Beastmaster in cui interpretava un demone. Nel 2009 Michael Mann l'ha affiancata a Johnny Depp in Nemico pubblico .

, la bella attrice australiana nota per il ruolo di Belle nella serie Disney e per quello di Clare in . Emilie ha iniziato a recitare da adolescente e nel 1999, diciottenne, ha debuttato nella serie in cui interpretava un demone. Nel 2009 l'ha affiancata a in . Il giovane assicuratore Jake è Leo Howard , californiano, classe 1997: dalla sua partner nel film lo dividono (in meno) ben 17 anni. Leo ha iniziato a recitare da bambino, apparendo per la prima volta all'età di 8 anni nella serie Detective Monk . Nello stesso anno è stato coprotagonista del programma Disney Leo Little's Big Show . Campione di karate (ha vinto tre titoli mondiali), si è esibito anche in questa veste in varie serie tv, come Kickin' II – A colpi di karate . Al cinema è stato Conan da giovane nel reboot Conan the Barbarian , mentre in tv ha avuto vari ruoli ricorrenti in Freakish , Santa Clarita Diet , Why Women Kill e The 100 .

, californiano, classe 1997: dalla sua partner nel film lo dividono (in meno) ben 17 anni. Leo ha iniziato a recitare da bambino, apparendo per la prima volta all'età di 8 anni nella serie . Nello stesso anno è stato coprotagonista del programma Disney . Campione di karate (ha vinto tre titoli mondiali), si è esibito anche in questa veste in varie serie tv, come . Al cinema è stato Conan da giovane nel reboot , mentre in tv ha avuto vari ruoli ricorrenti in , , e . Il marito di Brooke nel film, che ha l'insolito nome di Stevens, è interpretato da Jeffrey Vincent Parise, classe 1971, nato a Indianapolis. Parise ha all'attivo una lunga e prolifica carriera, soprattutto televisiva. È apparso in serie e programmi famosissimi, soap opere e tv movie: tra tutti lo ricordiamo in The District, Giudice Amy, Veronica Mars, Il tempo della nostra vita, General Hospital e Supernatural, dove era Asmodeus. Più di recente, è stato protagonista di Febbre d'amore. Appassionato d'arte, è anche pittore e ha diretto cinque cortometraggi documentari.