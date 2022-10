Denzel Washington è ad Amalfi sul set di The Equalizer 3

News Cinema

Dakota Fanning e Gaia Scodellaro sono le co-protagoniste di The Equalizer 3, attualmente in fase di riprese sulla Costiera Amalfitana e sempre con Denzel Washington nel ruolo del picchiaduro Robert McCall e Antoine Fuqua alla regia.

È in piena fase di riprese la nuova avventura del personaggio di Denzel Washington ispirato alla serie TV degli anni 80 The Equalizer (andata in onda con il titolo di Un giustiziere a New York). L'attore è in questi giorni in Italia sul set tra Amalfi e Atrani per le riprese del nuovo capitolo della saga sempre diretto da Antoine Fuqua. Co-protagoniste del film sono Dakota Fanning, con cui Washington aveva già lavorato nel 2004 in Man on Fire, e Gaia Scodellaro, attrice italiana nata a Napoli nel 1985 da padre napoletano e madre americana.

The Equalizer 3 eleva dunque a trilogia cinematografica la storia dell'ex agente dei servizi segreti Robert McCall che ha cambiato vita e con una nuova identità si è guadagnato un lavoro normale e una quotidianità tranquilla. Ma tutti i tentativi che ha messo in atto per dare ordine al suo disordine interiore, non hanno mai davvero funzionato. La personalità maniacale che gli impone di mettere le cose a posto si estende inevitabilmente a situazioni e persone che gli gravitano intorno. Se vede abusi, violenza e oppressione dei più deboli, McCall interviene con forza e intelligenza. La trama del film non è stata ancora annunciata, ma quasi certamente gli eventi non saranno legati a The Equalizer (2014) o a The Equalizer 2 (2018), salvo per quello che è l'arco narrativo orizzontale del protagonista. L'uscita di The Equalizer 3 è fissata per il 1° settembre 2023.