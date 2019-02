Denzel Washington dirigerà Michael B. Jordan nel dramma Journal for Jordan

Denzel Washington ha scelto Michael B. Jordan come protagonista del suo nuovo lungometraggio da regista, il dramma Journal for Jordan. Il progetto sarà prodotto dalla Sony.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Virgil Williams, candidato all’Oscar per l’adattamento di Moudbound. Al centro della vicenda la storia d’amore tra il sergente Charles Monroe King e la giornalista Dana Canedy, vincitrice del premio Pulitzer. Spesso mandato in servizio all’estero, King scrisse un diario pieno di insegnamenti per il figlio appena nato Jordan. Nel 2006 venne ucciso in Iraq quando il piccolo aveva appena sette mesi.

Ancora non si sa se Washington oltre che dirigere reciterà anche in Journal for Jorda. In caso appare possibile che il cineasta si riservi il ruolo del padre, con Michael B. Jordan destinato a quello del figlio in una struttura narrativa alternata su due piani temporali. Entrambe le star parteciperanno al progetto anche in veste di produttore.

Il futuro di Michael B. Jordan si fa dunque sempre più fitto di impegni: lo vedremo nel dramma processuale Just Mercy e poi in due action-thriller come The Silver Bear (dove sarà un assassino prezzolato) e Without Remorse, tratto dal libro di Tom Clancy. Quest'ultima produzione sarà diretta da Stefano Sollima.