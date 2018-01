Denzel Washington di nuovo regista con A Journal For Jordan

Dopo Barriere, il candidato all’Academy Award Denzel Washington (che è entrato nella cinquina dei migliori attori protagonisti grazie a Roman J. Israel, Esq.), è più che intenzionato a continuare a fare il regista. E si è già messo al lavoro. Il suo secondo film dietro alla macchina da presa è una storia commovente per la quale il nostro unirà le forze con un altro possibile premio Oscar: quel Virgil Williams che è stato nominato per la sceneggiatura di Mudbound.

Williams adatterà per Washington il romanzo autobiografico di successo "A Journal of Jordan", scritto dalla giornalista Dana Canedy, moglie del sergente maggiore Charles Monroe King. Mentre era in Iraq a combattere, quest'ultimo cominciò a scrivere un libro per suo figlio Jordan (nato da poco) con l'intenzione di lasciargli una testimonianza e un insegnamento in caso di non ritorno dalla guerra. A causa di una bomba scoppiata il 14 ottobre del 2006, l’uomo perse la vita e la Canedy sviluppò il manoscritto facendone un accorato romanzo incentrato anche sulla loro storia d'amore e sulle sue ricerche in seguito alla morte del marito.

A produrre A Journal For Jordan sarà lo stesso Denzel Washington insieme a Todd Black, già finanziatore di Barriere, The Equalizer e The Equalizer 2. Non sappiamo se l'attore si ritaglierà il ruolo del protagonista, magari ringiovanendosi un po’.