Denis Villeneuve non disdegnerebbe uno Star Wars

Denis Villeneuve, da poco autore del Blade Runner 2049 che ha raccolto consensi a dispetto di un risultato economico non eclatante, ha ammesso in un'intervista che non disdegnerebbe la regia di un capitolo di della saga di Star Wars... o forse anche di uno spin-off. Nello specifico infatti Denis ha detto:

E' una cosa che mi intrigherebbe. Non saprei, è molto difficile. La cosa pericolosa adesso di Star Wars è che ha sviluppato un vocabolario proprio. Mi piacerebbe vedere film come... secondo me Rogue One è stato un tentativo molto interessante di liberarsi dalla formula. Per me sarebbe una grande idea sperimentare e visitare una nuova parte della galassia, sarei disponibile.

Non sappiamo quanto questa disponibilità potrebbe adattarsi alla visione che Rian Johnson, regista di Star Wars Gli Ultimi Jedi (in sala dal 13 dicembre), ha in mente per la trilogia successiva. La citazione di Rogue One ci spinge però a pensare che l'approccio molto autoriale di Villeneuve, ammesso che venisse accettato dalla Lucasfilm / Disney, si presterebbe meglio a un lungometraggio slegato da progetti a lungo termine.