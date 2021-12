Denis Villeneuve, dopo Dune 2 l'adattamento di Incontro con Rama di Arthur C. Clarke

News Cinema

Il regista Denis Villeneuve ha già un prestigioso nuovo impegno fantascientifico dopo Dune Parte 2: si tratta dell'adattamento di "Incontro con Rama" di Arthur C. Clarke, primo romanzo del ciclo di Rama.

Denis Villeneuve non si stanca mai: è pronto a tornare sul set per Dune Parte 2, previsto in sala per l'autunno del 2023, ma nel frattempo ha già deciso quale sarà il suo nuovo progetto. Rimarrà in zona sci-fi d'autore, perché porterà sullo schermo l'adattamento del primo romanzo del ciclo di Rama di Arthur C. Clarke, "Incontro con Rama" ("Rendezvous with Rama", 1973, edito in Italia nella collana Urania nello stesso anno). Coprodurrà Morgan Freeman, interessato alla trasposizione da circa vent'anni.

[Foto di Denis Villeneuve a cura di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons]

Denis Villeneuve abbraccerà Arthur C. Clarke e Rama dopo Dune 2

Dopo il Frank Herbert di Dune, per Denis Villeneuve dopo Dune 2 sarà quindi il momento di affrontare l'Arthur C. Clarke di "Incontro con Rama", primo atto di un ciclo che lo scrittore di "2001 Odissea nello spazio" proseguì in compagnia di Gentry Lee, scrivendo poi "Rama II" (1989), "Il giardino di Rama" (The Garden of Rama, 1991) e "Il segreto di Rama" (Rama Revealed, 1993). Non ci sono mai state trasposizioni cinematografiche di questa saga, ma se ne contano due videoludiche, un'avventura testuale nel 1984 proprio ispirata al primo libro, nonché l'avventura grafica a enigmi RAMA del 1996 targata Sierra, che coinvolse lo stesso Clarke (deceduto nel 2008).

Non stupisce che Villeneuve sia rimasto intrigato da Rama, perché la storia del primo libro ha echi del suo Arrival. Rama è il nome dato dagli astronomi a un enorme oggetto celeste, dal peso di oltre dieci trilioni di tonnellate, in viaggio per il sistema solare. Una sonda scopre però che non si tratta di una formazione naturale: sembra un'astronave aliena. Una spedizione composta da esploratori e scienziati si avvia ad intercettarla, preparandosi al primo incontro con una razza aliena intelligente...