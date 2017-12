Den of Thieves: arriva il final trailer (originale) dell'heist movie con Gerard Butler e 50 Cent

Guardie e ladri a Los Angeles. Gerard Butler è la guardia (una delle), 50 Cent, al secolo Curtis Jackson, il ladro (uno dei). La sfida è quella della Federal Reserve Bank, al centro della città: chi la deve proteggere, e chi la vuole, primo nella storia, svaligiare.

Adrenlina, armi tattiche, volti scoperti e mascherati, colpi d'arma da fuoco, esplosioni e cornate varie tra maschi alpha che non devono chiedere mai, con un occhio a Michael Mann e uno a Michael Bay.

Tutto questo sarà nelle sale americane il prossimo 19 gennaio, in quelle italiane invece il 22 febbraio, quando il film uscirà distribuito da Lucky Red col titolo Nella tana dei lupi.

Intanto, ecco il final trailer (versione originale) di Den of Thieves / Nella tana dei lupi

Nella tana dei lupi: Il trailer del film - HD