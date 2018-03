Den Blomstertid Nu Kommer: primo trailer del film catastrofico di fantascienza proveniente dalla Svezia

Si chiama Den Blomstertid Nu Kommer, che vuol dire "Arriva il momento della fioritura", ed è un disaster movie svedese di cui si sta facendo un gran parlare nel corso degli ultimi mesi, anche grazie ad un primo teaser uscito in gennaio.

Ora del film, che si prepara a uscire in patria in estate e che probabilmente batterà il circuito dei festival internazionali di genere e non, è disponibile il primo trailer vero e proprio, che sembra giustificare l'hype che circonda il titolo.

Eccolo qui, il primo trailer di Den Blomstertid Nu Kommer:

Opera prima del collettivo Crazy Pictures, firmatario di numerosi video e cortometraggi diventati virali in tutto il mondo, Den Blomstertid Nu Kommer porta la firma del solo Victor Danell ma va comunque considerato un'opera collettiva, come collettivo è stato il finanziamento del film, che attraverso il crowd funding ha permesso a Danell e soci di avere a disposizione un budget di poco meno di due milioni di euro.

La storia, come avrete dedotto dal trailer, è quella di un giovane uomo di nome Alex che, in un futuro prossimo distopico, cerca di riunirsi al padre e alla ex fidanzata mentre tutta la Svezia è sotto attacco da parte di forze miseriose.