Demonlover: il techo-spy-thriller di Olivier Assayas è stato restaurato - Guarda il trailer

Scritto e diretto dal francese Olivier Assayas, Demonlover è un neo-noir nel quale il thriller di spionaggio industriale si mescola con l'erotismo degli hentai nipponici e con un surrealismo quasi lynchiano, con protagonisti Connie Nielsen, Charles Berling, Chloë Sevigny e Gina Gershon e una colonna sonora firmata dai Sonic Youth.

Come sempre più spesso sta accadendo con molti classici contemporanei, anche Demonlover è stato restaurato in una nuova versione, un director's cut che Janus Film distribuirà prima in sala (negli Stati Uniti) e poi, ovviamente, in home video.

La trama ufficiale di Demonlover

"Nessuno vede nulla. Mai. Guardano, ma non capiscono." Così dice Connie Nielsen nell'allucinatorio e globalizzato Demonlover di Olivier Assayas, un thriller neonoir postmoderno, e insieme una riflessione critica mediatica, in cui niente, nemmeno il film stesso, è quello che sembra. Nielsen interpreta Diane de Monx, un dirigente della Volf Corporation divenuta spia la rivale Mangatronics nella battaglia tra le due società per il controllo del redditizio mercato dell'animazione per adulti su Internet. Ma Diane potrebbe non essere l'unica dipendente di Volf ad avere degli scopi occulti: sia l'uomo di cui è innamorata, Hervé (Charles Berling), che la collega e rivale Elise (Chloë Sevigny) sembrano conoscere il suo segreto e poterlo usare facilmente contro di lei per i propri scopi. Man mano che la posta in gioco cresce e Diane si avventura in un territorio più letale, Assayas esplora le connessioni tra aziende multinazionali e media underground estremi, nonché i molti modi in cui la realtà del XXI secolo assomiglia sempre più a una finzione violenta e disorientante.

In attesa di vedere arrivare anche sul mercato italiano la nuova versione restaurata del film di Assayas, potete vedere o rivedere Demonlover in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Tra gli altri film del regista francese presenti su Prime Video ci sono anche il recente Personal Shopper con Kristen Stewart, e anche Qualcosa nell'aria.

