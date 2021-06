Demonic: il teaser trailer dell'horror soprannaturale di Neil Blomkamp

News Cinema

Finalmente, dopo una lunga attesa, possiamo spaventarci a dovere guardando il primissimo teaser trailer di Demonic, il nuovo film di Neill Blomkamp, che sceglie la strada dell'horror.

Durante la prima ondata di pandemia, il regista sudafricano Neill Blomkamp ha girato un horror soprannaturale intitolato Demonic. Gli interpreti sono Carly Pope, Chris William Martin, Nathalie Blott (la perfida Penelope Blossom di Riverdale) e Michael Rogers, e la vicenda ruota intorno a una donna che risveglia una serie di demoni nel momento in cui il suo critico rapporto con la madre, che traballa da decenni, arriva a un punto di rottura. Anche la sceneggiatura è di Blomkamp e la data di uscita nelle sale americane è il 20 agosto.

Il trailer di Demonic

Di Demonic è appena stato diffuso il primissimo teaser trailer: poco più di un minuto di immagini spaventose che non aggiungono molto alla trama. E tuttavia vediamo la protagonista Carly Pope catapultata in una sorta di realtà virtuale. Ci sono ferite che si aprono, rituali inquietanti, qualcuno che se la passa male in un bosco e la classica "manona" non certo umana che sbuca da dietro una porta.

Neill Blomkamp, lo ricordiamo, è diventato famoso grazie al film di fantascienza District 9, prodotto da Peter Jackson e candidato a 4 premi Oscar. Nel 2013 è stata la volta di Elysium (con Matt Damon e Jodie Foster), e nel 2015 è uscita la commedia sentimentale fantascientifica Humandroid, interpretata da Dev Patel, Hugh Jackman e Sigourney Weaver. Questa volta, come già detto, a dominare è la paura.