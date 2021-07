Demonic: ecco il trailer dell'horror di Neill Blomkamp!

News Cinema

Dopo il breve teaser trailer è arrivato finalmente il full trailer ufficiale di Demonic, il film horror di Neill Blomkamp.

Di Demonic, l'horror che Neill Blomkamp ha girato in gran segreto durante la pandemia, avevamo già visto un breve teaser, ma adesso, preannunciato dal regista stesso su Twitter, è arrivato il full trailer che rende le cose molto più chiare, interessanti e spaventose.

Da quel che si vede, una ragazza entra in contatto, con l'aiuto di una sorta di realtà virtuale, con la madre in coma, che non vede da anni, per aiutare a capire perché si sia resa protagonista di orrendi delitti. Ma qualcosa non va come previsto e nella loro connessione si inserisce un demone. A combatterlo c'è anche un gruppo di agenti speciali addestrati dal Vaticano.

Basterebbe questo a far capire che non si tratta del solito horror e che dalla mente di Blomkamp possiamo aspettarci molte sorprese. Speriamo di poterlo vedere presto, visto che è già stato acquistato per la distribuzione da Koch Media (in America esce il 20 agosto). Nel cast ci sono Carly Pope, Chris William Martin e Nathalie Boltt.