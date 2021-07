Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen, da oggi su Prime Video in esclusiva l'anime fenomeno in Giappone

News Cinema

Sbarca su Prime Video in streaming da oggi Demon Slayer The Movie - Il treno Mugen, il lungometraggio anime tratto dagli omonimi manga e serie tv, evento epocale al boxoffice giapponese.

L'attesa è finita: su Prime Video finalmente arriva ufficialmente in Italia Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen, il film di animazione tratto dal manga Demon Slayer di Koyoharu Gotōge e dalla serie tv anime dello studio UFO Table. Fenomeno in Giappone, al punto da aver frantumato ogni record al boxoffice del Sol Levante, il lungometraggio diretto da Haruo Sotozaki, già dietro a diversi episodi della serie, è un piccolo evento per i fan degli anime: Prime Video presenta il film, così come la serie stessa, in doppio audio italiano e giapponese, con opzionali sottotitoli in italiano. Qual è la trama del film, come si inserisce nella cronologia della storia, e quali sono i numeri record del film? Scopriamolo insieme. Guarda Demon Slayer The Movie - Il treno Mugen su Prime Video Guarda la serie anime Demon Slayer su Prime Video

Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen, la trama del film anime su Prime Video

La storia di Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen si riallaccia direttamente alla fine della serie. Se non fosse un concetto forzato nel mondo degli anime, diremmo che il film costituisce di fatto la "seconda stagione" dell'anime, in perfetta continuità stilistica e narrativa. La serie ci ha fatto conoscere il puro di cuore Tanjiro, che nel Giappone dell'inizio del Novecento viaggia in compagnia di sua sorella Nezuko, trasformata in demone da un attacco di esseri sovrannaturali che hanno sterminato il resto della famiglia del ragazzo. Proteggendo sua sorella, convinto che eliminando il demone che l'ha trasformata potrà "guarirla", Tanjiro ha accettato di diventare cacciatore di demoni, incontrando nelle sue peripezie e nel suo apprendistato due fedeli compagni, il nevrotico insicuro Zen'itsu e lo scatenato ferino Inosuke.

Al termine della serie, dopo la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle, Tanjiro, Nezuko, Zen'itsu e Inosuke accettavano la prima importante missione che li avrebbe visti combattere fianco a fianco con uno dei più grandi spadaccini degli Ammazzademoni, Rengoku Kyojuro, il Pilastro delle Fiamme. Come mai oltre quaranta persone sono misteriosamente scomparse sul treno Mugen, dalla corsa inarrestabile?



Demon Slayer: il treno Mugen: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen, perché è un film epocale

Demon Slayer The Movie: Il treno Mugen dello studio UFO Table è un film epocale, semplicemente perché è il più alto incasso della storia del cinema in Giappone. In soli 59 giorni di permanenza in sala nel 2020 è riuscito a superare i 31.680.000 yen d'incasso, il precedente record detenuto dalla Città incantata di Hayao Miyazaki, registrando numeri altissimi persino nelle sale IMAX: un risultato pazzesco, specie se si considera che La città incantata impiegò 253 giorni per raggiungere quelle cifre, molto più lentamente. E parliamo di cifre relative al dicembre 2020: l'incasso nipponico totale di Mugen Train si è poi assestato sui 367.000.000 di dollari (in tutto il mondo 455.600.000), stratosferico anche pensando al ridotto budget di nemmeno 16! A testimonianza di quanto Demon Slayer sia ormai un fenomeno di costume in patria, la pubblicazione dell'ultimo volume del manga originale (edito in Italia da Star Comics) ha venduto a dicembre ben 3.950.000 di copie solo in Giappone.

Forse è vero che, come sostengono appassionati di manga e anime, la saga di Demon Slayer non propone nulla di veramente originale, né tematicamente né strutturalmente, eppure... il modo in cui Koyoharu Gotōge e l'UFO Table sono riusciti a miscelare con cura tutto ciò che ci si aspetta, proprio come lo si aspetta, animato e diretto con cura, con un protagonista tenero e umano, ha conquistato molti cuori.