Demon Slayer scalzato da Gintama The Final al boxoffice giapponese

News Cinema

In Giappone i cinema non si fermano: Demon Slayer Mugen Train, dopo il suo record epocale, cede il primo posto dopo dodici settimane a un altro anime, il terzo lungometraggio su Gintama.

La vitalità del boxoffice in Giappone negli ultimi mesi non può che destare un moto d'invidia nel mondo occidentale che vede ancora il circuito cinematografico chiuso: dopo dodici settimane in testa e il record storico del film più visto di sempre in Giappone, l'anime Demon Slayer Mugen Train ha ceduto il passo a un altro anime, il terzo lungometraggio basato sulla serie Gintama, cioè Gintama The Final, diretto da Chizuru Miyawaki, già regista della serie tv targata Bandai Namco Pictures. Se il nome vi dice qualcosa, non vi sbagliate: è il ramo cinematografico del celebre publisher di videogiochi.





Demon Slayer Mugen Train mantiene il secondo posto al botteghino del Giappone, Gintama The Final lo tallona

Attualmente Demon Slayer Mugen Train dello studio UFO Table viaggia su un incasso di oltre 335 milioni di dollari (!!!) in Giappone, mentre i numeri di Gintama The Final al suo debutto viaggiano sui 4.300.000: teoricamente Mugen Train potrebbe ancora essere primo negli incassi, perché il primo posto di Gintama si riferisce al numero di spettatori, ma le avventure di Tanjiro potrebbero aver incassato qualcosa in più con meno biglietti staccati, magari grazie alle proiezioni IMAX.

Demon Slayer Mugen Train è il film più visto di sempre in Giappone, battuto Hayao Miyazaki Leggi anche