Demon Slayer Mugen Train straccia Frozen e minaccia Titanic e La città incantata al boxoffice giapponese

Demon Slayer Mugen Train, il lungometraggio animato estensione dell'anime tv della Ufotable, sta polverizzando i record d'incassi in Giappone, superando Frozen e insidiando i record al botteghino di Titanic e La città incantata.

C'è qualcosa di più magico dei katà di Tanjiro nella corsa al boxoffice giapponese di Demon Slayer: Mugen Train, il lungometraggio di animazione basato sull'anime televisivo e sul manga di Koyoharu Gotoge: con 25.950.000.000 di yen, corrispondenti grossomodo a 248.600.000 dollari, il film della Ufotable diventa il terzo film più visto della storia del cinema in Giappone, superando Frozen e tallonando Titanic. I 30.800.000.000 di yen della vetta, detenuta ancora dalla Città incantata di Hayao Miyazaki, sembrano a portata di mano, anche se nel caso di un ormai sempre più probabile testa a testa bisognerà doverosamente calcolare l'inflazione.

Demon Slayer: Mugen Train, il successo che piega il Covid

Demon Slayer: Mugen Train, già acquistato per il nostro paese dalla Dynit, in questo anno così triste per il cinema, assume così un valore simbolico commuovente: per quanto il suo successo sia figlio dell'enorme popolarità dell'anime televisivo, del quale rappresenta di fatto il prosieguo narrativo diretto della prima "stagione", è il pubblico giapponese in sala, tra proiezione tradizionale e IMAX, ad aver compiuto questo miracolo nell'era del Covid. Certo, in Giappone non esiste più il distanziamento al cinema, mantenuto solo nelle sale in cui si può consumare del cibo, ma è bello pensare che da qualche parte non solo qualcosa sia tornato normale, ma persino più pimpante del "normale". C'è una rivendicazione dell'esperienza in sala, come sempre non scevra dal fiero apprezzamento di un prodotto squisitamente nazionale.

Demon Slayer: Mugen Train è il cartoon più visto al cinema nel 2020