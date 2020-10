Demon Slayer Mugen Train sfida La città incantata di Miyazaki al boxoffice: infranto un altro record

News Cinema

L'anime Demon Slayer Mugen Train continua a macinare yen al botteghino Giapponese, battendo già un record della Città incantata di Hayao Miyazaki.

Emergenza per i fan di Hayao Miyazaki: uno dei record al boxoffice giapponese del suo celebre La città incantata è stato infranto dalla corsa stupefacente di Demon Slayer Mugen Train, l'anime dello studio Ufotable tratto dal manga e dalla serie televisiva (da noi in streaming su VVVVID.IT). Quest'ultimo ha infatti già incassato in dieci giorni ben 10.750.000.000 di yen, pari a oltre 100 milioni di dollari: La città incantata impiegò 25 giorni per toccare quel record, che ha quindi ufficialmente perso. ll risultato registrato dalle avventure di Tanjiro, cronologicamente successive alla fine della prima serie tv, è tanto più stupefacente quanto più si pensa che il Giappone non è esente dal Covid, anche se lo tiene sotto controllo e ha eliminato i distanziamenti in sala, se non dove si può consumare cibo. Domenica scorsa addirittura il film di animazione tratto dall'opera di Koyoharu Gotōge ha registrato un ulteriore record, quello del più alto incasso nelle sale IMAX nipponiche in un solo giorno: 832.000 dollari. Leggi anche Demon Slayer Mugen Train, all'esordio in Giappone batte il record assoluto per un film, non soltanto animato

Demon Slayer Mugen Train contro La città incantata: chi vincerà?