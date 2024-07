Demon Slayer - Il Castello dell'Infinito, al cinema la trilogia di film da Crunchyroll e Sony

News Cinema

Crunchyroll e Sony Pictures hanno annunciato che porteranno al cinema la trilogia anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell’Infinito, prosieguo e climax della popolare saga di Ufotable, tratta dal manga di Koyoharu Gotoge.

Ora che si è completata sulla piattaforma Crunchyroll la pubblicazione dell'episodio finale dell'arco narrativo "Hashira Training", il monumentale adattamento in anime del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba prosegue con la trilogia cinematografica di film animati che coprono l'arco successivo: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito. Crunchyroll e Sony Pictures ci comunicano che la trilogia sarà distribuita nelle sale italiane prossimamente, anche se manca per ora una data precisa.





Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, la saga continua al cinema

La trilogia cinematografica di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito, prossimamente in sala a cura di Sony Pictures e Crunchyroll (sulla piattaforma c'è tutto l'anime della Ufotable), tornerà al cinema forte del successo delle precedenti proposte: sono infatti approdati negli ultimi anni su grande schermo altre porzioni dell'adattamento del manga di Koyoharu Gotōge. A febbraio abbiamo visto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, l'anno scorso vedemmo Demon Slayer: Kimetsu no yaiba - Verso il villaggio dei forgiatori di katana, prima ancora il trionfo fuori parametro di Demon Slayer - Il treno Mugen: quest'ultimo in pandemia riuscì a diventare il più alto incasso della storia del cinema in Giappone e il film giapponese più remunerativo di tutti i tempi.

Questo nuovo evento cinematografico in tre parti costituisce l'arco finale e il culmine della serie. Rahul Purini, presidente di Crunchyroll, ha dichiarato: "Demon Slayer è stato un franchise fenomenale e noi di Crunchyroll siamo felici di averne fatto parte fin dall'inizio. Crunchyroll è entusiasta di poter portare questa trilogia di film ai fan, sul grande schermo, e promette di essere uno degli eventi culturali pop veramente epici del nostro tempo, quando arriverà nelle sale".

Ricordiamo che dal 2018 la storia di Tanjiro, umile cacciatore di demoni, che vive nella speranza di liberare sua sorella Nezuko da una maledizione, ha conquistato milioni di fan in patria e nel mondo: prima con il manga in 23 volumi, venduto in 150 milioni di copie globali, poi con l'adattamento anime dello studio Ufotable, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", partito nell’aprile 2019. Questo lungo viaggio sta giungendo alla fine: Tanjiro avrà la meglio sullo spietato Muzan, che ha sterminato la sua famiglia? Leggi anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso L'Allenamento Dei Pilastri, prosegue il fenomeno dell'anime