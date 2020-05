Demolition Man 2 in arrivo? Sylvester Stallone ci sta lavorando

News Cinema

Chiacchierando con i fan su Instagram, Sylvester Stallone si è lasciato scappare i lavori su un seguito di Demolition Man.

Ti puoi svegliare una mattina e leggere che Sylvester Stallone sta lavorando su Demolition Man 2. Non si tratta nemmeno della prospettiva di un seguito, ma proprio di una preproduzione che dalle parole dello stesso Sly sembra praticamente in corso, o per lo meno siamo in fase di sceneggiatura. L'attore su Instagram ha detto quanto segue a un fan che gli chiedeva di un seguito al Demolition Man di Marco Brambilla, risalente ormai al lontanissimo 1993.



Potremo avere un altro Demo Man? Secondo me sta arrivando. Ci stiamo lavorando proprio ora con la Warner Bros, sembra favoloso. Quello dovrebbe uscire, succederà.

Di questi tempi, con le grandi produzioni che rallentano quando non si fermano proprio a causa dell'emergenza Covid-19, stupisce sentir parlare di un sequel per un film magari amato, ma di certo non celebre come altri lavori iconici di Stallone. L'attore tra l'altro arriva dal discreto flop di Rambo Last Blood, costato una cinquantina di milioni di dollari e che ha a stento raggiunto i 90 d'incasso, al limite del rosso, anche se arrotonderà di certo in streaming.

C'è da aggiungere che tra Stallone e la Warner Bros fino a qualche anno fa non scorreva buon sangue, nonostante Creed facesse parte proprio di quella scuderia: nel 2014 Sly aveva cominciato a chiedere alla major le percentuali che gli spettavano di diritto sugli incassi di Demolition Man, che avendo raggiunto i 160 milioni di dollari del mondo, avrebbero fatto scattare la clausola che rigirava a Stallone il 15% del boxoffice. I pagamenti si erano fermati al 1997, ma la Warner sostenne invece che il film era andato male e che alla star non spettava più di quello che aveva già avuto. Nel 2017 Sylvester ha addirittura portato in tribunale la Warner, aggiungendo reclami per altrettanti dividendi non ricevuti da Tango & Cash, Cobra e Lo specialista. Il contenzioso comunque si è chiuso nel 2019 per una cifra non rivelata. Se Demolition Man 2 partisse, vorrà dire che le armi sono state definitivamente deposte.