Dementia 13: il trailer del Director's Cut dell'opera prima di Francis Ford Coppola

News Cinema

Mentre appare sempre più improbabile che il progetto di Megalopolis veda mai la luce, Coppola continua a rimettere mano ai suoi vecchi film. Dopo Apocalypse Now, Cotton Club e l'ultimo capitolo del Padrino, ora è il turno del suo film d'esordio.

È da qualche tempo a questa parte che, di fronte all'apparente impossibilità di trovare finanziamenti per il suo Megalopolis, progetto oramai quasi accantonato, Francis Ford Coppola si sta dedicando al riesame della sua gloriosa filmografia passata.

Prima è arrivato Apocalypse Now: Final Cut, poi è stata la volta di The Cotton Club Encore, e ancora più di recente di The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, nuova versione de Il Padrino - Parte III, che potete vedere in streaming su NOW e su altre piattaforme.

Ora Coppola ha firmato una Director's Cut del suo film d'esordio, l'horror psicologico Dementia 13, la cui nuova versione, anche restaurata in 4K, debutterà negli Stati Uniti in home video il prossimo 21 settembre.

Datato 1963 e uscito in Italia col titolo Terrore alla tredicesima ora, Dementia 13 è stato prodotto da Roger Corman e scritto dallo stesso Coppola assieme a Jack Hill, e racconta la storia di una famiglia, gli Haloran, si riunisce nel suo castello irlandese per commemorare la morte della piccola Kathleen, annegata sette anni prima nel lafo della tenuta: la loro permanenza verrà turbata da strane apparizioni della bambina, di bambole inquietanti, e di un assassino armato di ascia che si accanisce su chi cerca di indagare su quanto sta accadendo.

Questo è il trailer di Dementia 13: Director's Cut:





Leggi anche Francis Ford Coppola, l'uomo delle sfide impossibili: "andare lì dove non sai cosa troverai è il mio unico vero talento"