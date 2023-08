Deliver Us: nel suggestivo trailer dell'horror a tema religioso la protagonista è Maria Vera Ratti

News Cinema

Maria Vera Ratti, la Enrica del Commissario Ricciardi, è protagonista dell'horror soprannaturale a tema religioso Deliver Us, nel cast anche Thomas Kretschmann e Alexander Siddig. Ecco il trailer.

Davvero suggestivo il trailer dell'horror che vi presentiamo oggi, e speriamo che il contenuto tenga fede alle premesse. Si intitola Deliver Us, che in inglese (e lo capirete vedendo le immagini) ha il doppio significato di "liberaci" (dal male) e "facci nascere". Non sapevamo però che protagonista nel ruolo di una suora, che annuncia un miracoloso concepimento da vergine, fosse Maria Vera Ratti, la Enrica del Commissario Ricciardi, che sembra cavarsela benissimo sia con l'inglese che con la parte. Del film riparliamo dopo il trailer.

Deliver Us: il cast e la trama

L'anteprima di Deliver Us si terrà a fine mese in America al Popcorn Frights Film Festival, prima dell'uscita il 29 settembre. Il tema è ovviamente quello dell'Anticristo, solo che la vergine in questione in questo caso aspetta due gemelli, uno buono e uno malvagio. Lee Roy Kunz ha scritto la storia con Kane Kunz e diretto il film assieme a Cru Ennis. Nel cast oltre a Maria Vera Ratti ci sono Alexander Mikos McCarthy, Hans Robert Varts, Alexander Siddig, Juane Kimmel e Thomas Kretschmann. Questa la trama ufficiale: "Quando una suora in un convento isolato annuncia un'immacolata concezione, il Vaticano manda una squadra di sacerdoti ad indagare. Cresce la preoccupazione che si stia per realizzare un'antica profezia, secondo cui una donna darà vita a due gemelli, il Messia e l'Anticristo e la battaglia successiva che deciderà il destino del mondo".