Delicatessen: anche il cult movie di Jeunet & Caro torna al cinema

Prosegue la pacifica e benemerita invasione del cinema classico nelle sale italiane, questa volta per opera di I Wonder Classics.

Negli anni un po' complessi da decifrare, con riferimento a quel che al cinema funziona e quel che no, del dopo pandemia, la distribuzione italiana una cosa pare averla capita: il grande cinema del passato riportato in sala funziona.

La Cineteca di Bologna, col suo progetto Il Cinema Ritrovato. Al Cinema., è stata tra le prime a averlo capito (e in arrivo ora c'è Il grande Lebowski). Ma da citare sono anche - rassegne a parte, festivaliere e non - i casi di Lucky Red, che ha per esempio fatto uscire di nuovo in sala i film di Hayao Miyazaki prima, e la Trilogia dei Colori di Krzysztof Kieślowski poi; o quello recentissimo della neonata Cat People, che si impegna nel riportare sul grande schermo il cinema di genere di film come Profondo rosso, Cannibal Holocaust o L'odore della notte. E poi c'è I Wonder Classic, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore, che da qualche mese sta presentando titoli davvero interessanti: il prossimo è Delicatessen, la pluripremiata commedia dark e surreale di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro che arriverà nelle sale il 20 novembre nella oramai immancabile versione restaurata in 4k.

Sospeso tra suggestioni horror, spunti da commedia e tensioni distopiche, Delicatessen è stato uno dei film più originali e influenti dei suoi anni, definito dalla rivista inglese Empire come “un quadro deliziosamente originale in cui farsa e horror si bilanciano perfettamente”.

Questa la trama ufficiale del film:

L’imperdibile cult che ha consacrato il talento di Jeanne-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amelie) e influenzato una generazione di cineasti.

In una Francia fumosa e post-apocalittica, il cibo scarseggia, il mais è diventato moneta di scambio e la carne… la carne è praticamente introvabile. Alla macelleria Delicatessen hanno trovato una soluzione a quest’ultimo problema: attrarre a sé disperati in cerca di lavoro, sfruttarli come factotum del condominio in cui la macelleria è ubicata e poi farne spezzatino. Dei disperati, si sa, non si butta via niente! Ma il nuovo arrivato, Louison, un ex-clown affabile e un po’ ingenuo, sembra diverso da tutti gli altri che lo hanno preceduto. Con il suo sconfinato ottimismo nei confronti dell’umanità, le sue peculiari abilità e uno spiccato senso pratico, è proprio quel che serve a sbilanciare i precari equilibri che fino a quel momento hanno permesso al luciferino macellaio Clapet di spadroneggiare.

Divertente, inaspettato, originale, Delicatessen è un vero capolavoro di weirdness, una pietra miliare del cinema nero e grottesco, che a più di trent’anni dall’uscita non smette di sorprendere e spiazzare.