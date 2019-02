"Dedico il premio a chi salva la gente in mare e nelle strade": Roberto Saviano, e Giovannesi, sul premio alla Berlinale 2019

Alla fine La paranza dei bambini ce l'ha fatta, a vincere un premio, quello per la miglior sceneggiatura, alla 69° edizione del Festival di Berlino. L'ultima di diciotto dirette da Dieter Kosslick, che l'anno prossimo lascerà il testimone come direttore artistico all'aostano Carlo Chatrian. Un riconoscimento per il nostro cinema, andato a Claudio Giovannesi, anche regista, Maurizio Braucci e Roberto Saviano, che ha collaborato all'adattamento del suo omonimo romanzo. Quest'ultimo ha dedicato il premio "alle ONG che salvano le vite nel Mediterraneo e ai maestri di strada che a Napoli salvano vite nei quartieri più difficili", mentre Giovannesi, salendo sul palco, ha ricordato l'importanza decisiva dell'arte, della cultura e dell'educazione, da cui è necessario ripartire.

"Un percorso lungo", così l'ha definito incontrando i giornalisti italiani il regista. "Un'esperienza anche umana che mi ha portato a trasferirmi in un'altra città, a Napoli, per poi lavorare all'adattamento con Braucci e, a partire da un primo incontro a New York, dove vive, con Roberto Saviano. Un film che ci ha permesso di metterci al centro del cinema europeo, in relazione con una realtà internazionale come quella del Festival di Berlino." L'emozione è stata sua, oltre che dei due altri premiati, ma anche dei tanti ragazzi, piccoli attori protagonisti presenti in massa anche qui il giorno della premiazione. "Sono il nostro futuro, del resto", aggiunge Giovannesi, "è nostro dovere raccontarli anche quando sono in situazioni cruciali e di difficoltà":

"Non abbiamo ispirato i ragazzini a prendere le armi, come vengo sempre accusato, ma cercato di illuminare una realtà che anche il mondo sta vivendo", ha invece detto Saviano, ricordando come sempre di più gli vengano richieste delle serie televisive. "So già che la mia dedica mi porterà le consuete critiche da parte di qualcuno, ma non abbiamo infamato il nostro paese, proprio al contrario: i maestri di strada che lavorano a Napoli e le ONG fanno un lavoro simile e sono l'Europa in cui mi riconosco, da cui ripartire.