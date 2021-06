Debutta il 19 giugno l'11ª edizione del Figari Film Fest di Olbia: tra gli ospiti Matteo Martari e Ivana Lotito

News Cinema

Dal 19 al 24 giugno ad Olbia, il Figari Film Fest avrà in programma 62 titoli in gara, consegnerà premi speciali a Matteo Martari e Saverio Raimondo e vanterà giurati illustri come Ivana Lotito.

Torna ad Olbia dal 19 al 24 giugno il Figari Film Fest - International Short Film Festival & Market. Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione dedicata ai corti cinematografici e al mercato audiovisivo si aprirà con la proiezione del corto statunitense David di Zack Woods con Will Ferrell e sancirà ufficialmente il ritorno al cinema per la Sardegna e in particolare per la città di Olbia.

La serata inaugurale del 19 giugno vedrà anche la presenza dell’attore Matteo Martari conosciuto per il ruolo di Francesco de’ Pazzi nella serie internazionale I Medici, per quello di Luigi Tenco nel film Fabrizio De Andrè - Principe Libero e recentemente nel ruolo di protagonista per la serie di Rai Fiction tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto intitolata L’Alligatore. E’ inoltre tra gli interpreti del film Il Giorno e la Notte di Daniele Vicari, esperimento di cinema a distanza realizzato in smart working durante il lockdown del 2020. Martari riceverà il Premio Beatrice Bracco, premio che nelle scorse edizioni è stato consegnato ad attori del calibro di Salvatore Esposito, Andrea Carpenzano e Alessandro Borghi.

L’altro premio speciale, il Premio Cinema e Parole, verrà invece consegnato all’attore, comico e autore Saverio Raimondo la sera del 22 giugno. Raimondo ha esordito come autore nel 2002 con Serena Dandini, ha ideato e condotto CNN Comedy Central News, programma che nel 2016 ha vinto il Premio Satira Politica della TV, scrive rubriche satiriche per La Repubblica e Il Foglio. Dal 2019 un suo intervento satirico viene ospitato settimanalmente all'interno del programma di Rai 1 Porta a Porta con Bruno Vespa e Le parole della settimana su Rai3. Inoltre è la voce di Ercole Visconti, il cattivo del nuovo film Disney e Pixar Luca, sia nella versione originale che in quella italiana.

Protagonisti del Figari saranno poi i 62 titoli in concorso, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo. Una selezione che prevederà delle sessioni di proiezione dal vivo, tutte le sere aperte al pubblico , per le cinque sezioni principali, Nazionale, Internazionale, Animazione, Regionale, Scarpette rosse, ed una speciale sezione prevista esclusivamente on-line sulla piattaforma Pramamovie denominata Diamanti grezzi. A giudicare i cortometraggi una giuria composta da importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero.

A giudicare i film internazionali saranno Giuseppe Marco Albano e Adriano Valerio, due giovani registi di altissimo valore e potenziale. Il primo già vincitore di un Nastro d’Argento nel 2011 con il cortometraggio Stand by me e del David di Donatello nel 2015 con il cortometraggio Thriller, il secondo con il suo corto 37°4S è stato vincitore nello stesso anno del David di Donatello, del Premio Speciale al Nastro d’Argento e della Menzione Speciale al Festival di Cannes, oltre ad essere stato in concorso con varie opere ed aver vinto numerosi riconoscimenti alla Settimana Internazionale della Critica e a nella sezione Orizzonti durante la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, oltre che al Festival du Court Mètrage di Clermont Ferrand.

Presenze internazionali, chiamate a giudicare i film nazionali e regionali, saranno invece Tsanko Vasilev, direttore artistico del festival Oscar Qualifying In the Palace (Bulgaria) e fondatore del Filmer Forge Programme, supportato da Marge Liiske, Direttrice di [email protected] & Baltic Event, che organizzano annualmente il Black Nights Film Festival in Estonia.

La giuria della sezione animazione vedrà la presenza di Silvia Capitta e Alessandro Mattei. Entrambi animatori per Sony Imageworks e fondatori della Vivo Animation School. Sarà proprio la loro scuola di animazione ad essere oggetto della masterclass che terranno durante il festival, occasione in cui illustreranno il loro lavoro e le possibilità offerte dai loro corsi.

Infine per la sezione Scarpette Rosse dedicata ai film a tematica femminile, saranno chiamate a giudicare i lavori in concorso la giornalista e critica cinematografica Elisabetta Bartucca e la bravissima attrice Ivana Lotito, conosciuta dai più per il ruolo di Azzurra nella fortunatissima serie Gomorra e apprezzata anche per la serie Sky Romulus, per il film Rosa pietra stella di cui è protagonista, e per titoli come Cado dalle nubi, Il più grande sogno e Il grande spirito.

Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

Dal 22 al 24 giugno si terrà anche la 5ª edizione del Figari Film Market l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno vedrà i maggiori player confrontarsi sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale. Proprio la mattina del 24 verranno organizzati gli Stati Generali del Cortometraggio a cui prenderanno parte la Direzione Generale Cinema, Rai Cinema, AFIC (associazione festival italiani di cinema), CNA Cinema e Audiovisivo, AGICI, Premi David di Donatello, Associazione distributori, Torino Short Film Market e Centro Nazionale del Cortometraggio. Progetto speciale del mercato sarà anche PrimaVera Corti, dove otto registi avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo ad un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti da una delle società coinvolte.

Per ulteriori informazioni, la prenotazione del posto e il programma completo, è possibile visitare il sito www.figarifilmfest.it.